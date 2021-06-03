ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، ويسجل الخام الأميركي أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وخام برنت أعلى مستوى في سنتين.

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وبحسب وول ستريت جورنال، جاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات أولية في الولايات المتحدة انخفاضا كبيرا في المخزونات التجارية. وارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 69.37 دولار، الأعلى منذ تشرين الأول 2018 من مستوى الافتتاح عند 68.74 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 68.65 دولار.



وصعد خام برنت بنسبة 1.0 بالمئة إلى مستوى 71.96 دولار للبرميل الأعلى منذ أيار 2019 من مستوى الافتتاح عند 71.24 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 71.16 دولار.

المصدر: بترا