الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 12:00 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية الأربعاء بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو/أيار 2019. وزاد برنت1% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 % إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 %.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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