ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- قفز سعر خام مزيج برنت في بورصة أوروبا لشهر أغسطس، صباح اليوم الاثنين بنسبة 0.5% ليصل 73.06 دولار للبرميل، مسجلا أعلى سعر للنفط في 32 شهرا، حسب بيانات بلومبيرغ.



وأرجعت الوكالة هذه القفزة المتمثلة بثلاثة مكاسب خلال أسبوع، إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في الولايات المتحدة وأوروبا مع دعم من زيادة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأظهر مسح أجرته شبكة ”سي بي إس نيوز“ توقعات بتعافي الطلب في الولايات المتحدة، بعد العودة إلى أماكن العمل وهو ما انعكس على ارتفاع عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة ليتجاوز مليوني شخص يوميا للمرة الأولى منذ بدء وباء كوفيد- 19.

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المصدر: إرم