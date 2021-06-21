ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران العضو في "أوبك".



وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 0.3 بالمئة أيضا وصعد إلى 71.94 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية.



وعلى صعيد آخر، توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي، يوم أمس الأحد، بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو عشرة أيام.

المصدر: روسيا اليوم