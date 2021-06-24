الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستحقات البلديات 300 مليون والعجز 70 مليون دينار

لجنة الاوبئة : لا عودة عن اجراءات فتح القطاعات

عودة لتشديد إجراءات الحجر الصحي بالاردن لمدة اسبوعين

ارتفاع جديد على نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن

10 وفيات و 582 إصابة بكورونا اليوم الخميس

صناعة الأردن: بعض المصانع رفعت سعر طن الإسمنت بين 4 – 5 دنانير فقط

52 دولة يستطيع الأردنيون السفر إليها دون فيزا.. تعرف عليها

فايزر تحسم الجدل حول فاعلية لقاحها ضد سلالة 'دلتا'

ولي العهد يوجه بدفع عجلة الاقتصاد - صور

الخميس، 24-06-2021 04:34 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

main_image5eddeccd9994d


الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط ، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، الأمر الذي أكد التوقعات بشأن الطلب القوي على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 بالمئة إلى 75.49 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة، يوم أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 73.39 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.3 بالمئة يوم أمس الأربعاء.


وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، إدوارد مويا، إن الخامين القياسيين بلغا، يوم أمس الأربعاء، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق من الجلسة مع جني المتعاملين في الطاقة الأرباح بعد تقرير المخزونات الأمريكية. واستأنفت الأسعار الصعود في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021 إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2020.


ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع، مقابل توقعات المحللين لارتفاع قدره 833 ألف برميل.


وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في أول يوليو 2021.

 

وقال مصدران في "أوبك+"، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المطبق منذ العام الماضي، اعتبارا من أغسطس 2021، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62020279625406254534

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الاستثمار-الاجنبي-المباشر-1

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

1048996639_0_351_2772_1909_1200x0_80_0_1_03c732905fd1e32bffabb024508e61a3

روسيا: جذب 5 ملايين عامل بحلول 2024

ترق

ارتفاع بيوعات الشقق في الأردن 32% والأراضي 56% منذ مطلع العام

60d434bc4c59b775ce1f1445

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

8XpjWKV4MKxh1KlGFE3ImUqGTi6B9YYlSaRx7s2Y

انخفاض أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
420182815122812

ارتفاع أسعار النفط عالميا

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا

60b8a3fd4c59b72b622d477f

نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن سعر برميل النفط بـ200 دولار

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

تراجع أسعار النفط عالميا

بنزين محروقات وقود1

ترجيح رفع أسعار المحروقات أكثر من 4 %

320203125228876025271

هبوط أسعار النفط عالميا