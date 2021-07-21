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الأربعاء، 21-07-2021 10:08 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، وواصل الخام الأميركي الارتفاع، قبيل صدور بيانات تشير الى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 806 مليون برميل، بحسب وول ستريت جورنال .

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام " نايمكس" الأميركي بنسبة 1.7 بالمئة الى 68.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.5 دولار، وأقل سعر عند 66.4 دولار.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول، بنسبة 1.8 بالمئة الى 70.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.7 دولار، وأقل سعر عند 68.6 دولار للبرميل .

 




 

 


 

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