الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 01:54 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد بخفض الطلب على الخام.

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وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 70.92 دولار للبرميل.


فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.82% إلى 72.82 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".


وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في مؤسسة "أواندا" إن "التقلبات في الطاقة ما زالت كبيرة، مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال سلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام".
وأضاف: "سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره، إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا".


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بواقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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