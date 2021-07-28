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الأربعاء، 28-07-2021 10:15 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 72.21 دولار للبرميل.


وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.66% إلى 74.97 دولار للبرميل.


ووفقا لمصادر في سوق الطاقة فقد هبطت مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.


وبحسب المصدرين، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021. وهبطت مخزونات البنزين 6.2 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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