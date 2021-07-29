ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020، وعاد خام "برنت" ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

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وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5 بالمئة أيضا إلى 72.78 دولار للبرميل.



وتجاوز "برنت" مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو 2021، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة "دلتا" واتفاق كبار منتجي "أوبك+" على زيادة المعروض.



وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة، اليوم الخميس، "تشير الانخفاضات في مخزونات النفط إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من كوفيد-19 ليس له تأثير يذكر على التنقل".



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.



وانخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم