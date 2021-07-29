الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

116 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صحة الوافدين لـ الوكيل : تعزيز مراقبتنا على الإجراءات الوقائية

2ر30% نسبة عجز الميزان التجاري للمملكة مع الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار

الجمارك تطلق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز في النافذة الوطنية للتجارة

الصحة تقرر رفع مكافأة الأطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة

تحويلات مرورية لإكمال إنشاء جسر مسار الباص السريع

أسماء مستحقي قروض صناديق الإسكان العسكري

الضمان تدعو المغتربين إلى الاشتراك الاختياري

دودين: تدريس التربية الإعلامية كمادة أساسية العام المقبل

البت في قرار إقامة حفلات التخرج في الجامعات خلال الأسبوع المقبل

الخميس، 29-07-2021 12:32 م

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020، وعاد خام "برنت" ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

اضافة اعلان


وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5 بالمئة أيضا إلى 72.78 دولار للبرميل.


وتجاوز "برنت" مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو 2021، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة "دلتا" واتفاق كبار منتجي "أوبك+" على زيادة المعروض.


وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة، اليوم الخميس، "تشير الانخفاضات في مخزونات النفط إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من كوفيد-19 ليس له تأثير يذكر على التنقل".


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2021، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.


وانخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
640-10

2ر30% نسبة عجز الميزان التجاري للمملكة مع الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار

610257c24c59b77b6937e9c0

تأسيس صندوق استثماري بـ 15 مليار دولار في السعودية

60640aef423604361162881f

الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة مرتفعة في النصف الأول من 2021

ذهب

أسعار الذهب الخميس 29/7/2021

6101f00742360415c76a82d6

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى قياسيا منذ مارس 2018

MX0g2i8HNUFRTyv3zWXITa86pxcylis3draw8LLK

الكشف عن خسائر شركات النقل من الفيضانات الأخيرة في ألمانيا

أخبار متعلقة
17971af6-9c58-470b-881c-e27ad322b2e8

اتفاق مبدئي لكبار المنتجين في أوبك+ لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر

60eeb22e4236047e7550f9ad

السعودية والإمارات تتوصلان إلى تسوية لخلافهما النفطي

AAM5tx1

وكالة الطاقة الدولية: مأزق أوبك+ يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

Untitled-1-38

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1296781-1944767213

ارتفاع أسعار النفط عالميا

OPEC_800x533_L_1602056704

التنبؤ بحدوث اختلال كبير في سوق النفط