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الخميس، 05-08-2021 10:39 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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وصعدت العقود الآجلة لمزيج خام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 70.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش. وزاد كذلك خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضا ليسجل 68.38 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل، أمس الأربعاء.

وجاء التراجع أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل، على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.

وقال إدوارد مويا، المحلل الكبير في مؤسسة "أواندا": "مع تصاعد التوتر بين إيران والقوى العالمية بشأن هجوم الطائرة المسيرة الأسبوع الماضي، فإن مباحثات الاتفاق النووي في فيينا ستكون طويلة على ما يبدو، ومن غير المرجح أن تخفف عقوبات إيران قريبا".

ووجهت طائرات الاحتلال الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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