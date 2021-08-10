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الثلاثاء، 10-08-2021 11:07 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1%، الثلاثاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود.

وصعد خام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.3% أمس الإثنين. وصعد الخام الأمريكي 99 سنتا أو 1.5% إلى 67.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6% في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين اليوم عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفشي للمرض الذي كشِف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019، فيما يقول محللون إنه ”أكبر اختبار تواجهه إستراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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