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الأربعاء، 08-09-2021 11:23 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط الأربعاء لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال، وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتا أو ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة ”تقيم السوق تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك“.

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المصدر: إرم

 

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