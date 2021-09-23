ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، خلال تداولات اليوم الخميس، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث عزز الخام مكاسبه في أعقاب صدور بيانات عن انخفاض في مخزونات الخام الأميركي بنحو 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.8 مليون برميل، بحسب وول ستريت جورنال.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 72.4 دولار للبرميل، كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 76.4 دولار للبرميل.

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