الجمعة 24-09-2021
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الجمعة، 24-09-2021 10:20 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.2 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل، بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم أمس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.


فيما صعد سعر النفط الأمريكي بنسبة 0.1 في المئة إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس آب.


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.

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