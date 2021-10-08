ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، متجهة نحو زيادة تبلغ 4.5 % خلال الأسبوع؛ نتيجة مؤشرات على بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.



جاء ذلك، وسط شكوك في أن تسحب الحكومة الأمريكية من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في الوقت الحالي.



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 1.1 % إلى 82.88 دولار للبرميل، بحلول الساعة (05:03 بتوقيت غرينتش).

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المصدر: إرم