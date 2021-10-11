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الإثنين، 11-10-2021 07:15 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط قيود على الإمدادات من كبار المنتجين وتزايد الطلب على الوقود، في الوقت الذي تحاول فيه الاقتصادات التعافي من جائحة فيروس كورونا.

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وارتفع خام برنت 81 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 83.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0212 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي.
وصعد الخام الأمريكي 1.15 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 80.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014. وكان الخام الأمريكي قد زاد 4.6 بالمئة حتى يوم الجمعة.


ترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأمريكي لسبعة أسابيع.


كما تصعد أسعار الفحم والغاز مع تعافي الاقتصادات، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة، وهو ما دفع أسواق الخام إلى الارتفاع.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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