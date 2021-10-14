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الخميس، 14-10-2021 07:10 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت 28 سنتا أو 0.3 % إلى 83.46 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.3 % أمس الأربعاء.

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وعوضت أسعار النفط خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.


وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 % إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.3 % في اليوم السابق.


وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز، "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".


كما لاقت أسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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