ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس عند أعلى مستوى في عدة سنوات، حيث يوشك الخام الأميركي على ملامسة أعلى مستوى في سبع سنوات، وخام برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات، ولا تزال التوقعات تشير إلى حدوث اتساعا في عجز المعروض خلال الربع الأخير من هذا العام 2021 ، في ظل تسارع وتيرة الطلب العالمي على الوقود، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.5 بالمئة إلى مستوى 83.52 دولار، من مستوى الافتتاح عند 82.28 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 82.08 دولار، وصعد خام برنت قرابة 1.1 بالمئة إلى مستوى 85.08 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 84.22 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 83.86 دولار .

المصدر: بترا