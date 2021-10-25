الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

بدء الإغلاق العام في ست مناطق روسية بسبب انتشار فيروس كورونا

تعميم من الجيش لمواليد عام 2004

وفيات الاثنين 25-10-2021

المرئي والمسموع: التأخير في المعلومة يعطي المجال لانتشار الإشاعة

11 مليون نسمة عدد سكان المملكة

الأمانة تنذر موظفين بالفصل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

3 إصابات بتصادم 6 مركبات في ابونصير

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الإثنين، 25-10-2021 09:15 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط-6-1


الوكيل الاخباري– ارتفعت أسعار النفط فوق 86 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إن تحالف أوبك+ يجب أن يحافظ على نهجه الحذر لإدارة إمدادات الخام العالمية، نظرًا للتهديد الذي لا يزال يمثله الوباء على الطلب.

وصعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1٪، بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ 2014، فوق 84 دولاراً.

وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرغ في نهاية الأسبوع، قائلاً إن المنتجين يجب ألا يأخذوا الارتفاع في الأسعار كأمر مسلّم به. هذا الموقف المحافظ رددته كل من نيجيريا وأذربيجان.

قفزت أسعار النفط بأكثر من الضعف على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، مما أثار مخاوف التضخم، حيث انتعش الاقتصاد العالمي من الاضطراب الناجم عن وباء فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وبينما ارتفع الاستهلاك، كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+) مقيدين في تخفيف التخفيضات الصارمة للإمدادات التي فُرضت في 2020 لإنقاذ الأسعار. وأدى ذلك إلى ارتفاع خام برنت إلى أعلى مستوى منذ عام 2018 مع انخفاض المخزونات.

كانت مكاسب النفط الخام مدعومة بارتفاع قوي في أسعار الغاز الطبيعي، مما عزز الطلب على المنتجات النفطية كبديل. وبينما قال وزير الطاقة السعودي إن الاستهلاك قد يزيد من 500000 إلى 600000 برميل يوميًا إذا كان الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أبرد من المعتاد، وتحولت الشركات من الغاز إلى النفط الخام، فقد حذر أيضًا من أن المزيد من البراميل من أوبك+ لن تفعل الكثير للحد من تكاليف الغاز في أوروبا و آسيا أو البنزين في الولايات المتحدة.

المصدر: العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212215390775491471

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

download (20)

الحكومة السورية ترفع أسعار الديزل للمنشآت بنسبة 161%

1020212113223732687003

البنك المركزي: جميع القطاعات ساهمت بالنمو باستثناء المطاعم

10202120102351860278837

أسعار الذهب في الأحد 24/ 10/ 2021

102021722339442021581

المقترضون 45 % من دخلهم الشهري للبنوك

thumbs_b_c_4d42a3bbd8e1239763f4ed7d3478866a

ارتفاع التضخم في بريطانيا خلال الأشهر الستة المقبلة

أخبار متعلقة
61739e2f4c59b767b91d2202

السعودية في طريق الكشف عن أهداف خضراء

616d57b54c59b7583a6b0020

بيانات حديثة عن مخزون النفط السعودي

دولي

الطاقة الدولية: أزمة الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

6167d79c4236046256238cbc

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

66-22

انخفاض أسعار النفط عالميا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا