الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 09:28 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية فيما لا يقل عن 8 أسابيع، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة، إلى 84.51 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي سِنتين إلى 82.83 دولار للبرميل.

وقال محللون في "فيتش سوليوشنز" في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة: "اقترب الصعود على الأرجح من ذروته، والأسعار التي ما زالت مرتفعة، ستنخفض في الأجل القريب".

والخامان في طريقهما للتراجع واحدا بالمئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في عشرة أسابيع للخام الأمريكي، والأول في ثمانية أسابيع لخام "برنت".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر 2021.

وتتجه كل الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+" في الرابع من نوفمبر 2021. ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل 2022.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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