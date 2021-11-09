ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، بفضل رفع توقعات الطلب العالمي على الوقود خاصة بعد بيانات قوية عن الانتعاش العالمي بعد وباء فيروس كورونا.

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وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة إلى مستوى 82.43 دولار، من مستوى الافتتاح عند 82.10 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 81.80 دولار.



وصعد خام برنت بأكثر من 0.3 بالمئة إلى مستوى 83.94 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 83.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 83.19 دولار

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