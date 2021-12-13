ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا أو0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.



وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

