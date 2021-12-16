ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بدعم تراجع مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، وانخفاض كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة إلى مستوى 71.91 دولار، من مستوى الافتتاح عند 71.47 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 71.41 دولار.

وصعد خام برنت بنسبة 0.7 بالمئة إلى مستوى 74.84 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 74.31 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 74.30 دولار.

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