ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا.

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وجاء الارتفاع على الرغم من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2% إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.



وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم.

روسيا اليوم