ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في 6 أسابيع.

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جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أولية في الولايات المتحدة، انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام التجارية، ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم، البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1ر1 بالمئة إلى مستوى 78.04دولار، وهو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني الماضي، من مستوى الافتتاح عند 77.17 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 54ر76 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.2بالمئة إلى مستوى 81.10 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني الماضي، من مستوى الافتتاح عند 80.13دولار، وسجل أدنى مستوى عند 57،79 دولار.

بترا

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