الجمعة 14-01-2022
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ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الجمعة، 14-01-2022 04:09 م

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها ضمن عمليات تصحيح وجني ارباح، حيث يوشك الخام الأميركي على ملامسة مستوى مرتفع، وينجح خام برنت بتسجيل مكاسب أعلى في شهرين بفضل هبوط الدولار الأميركي الواسع، وانخفاض مخزونات الخام الاميركي لأدنى مستوى منذ عام 2018.

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وبحسب وول ستريت جورنال فقد ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة إلى مستوى 82.82 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.70 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 81.60 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.6 بالمئة إلى مستوى 85.42 دولار للبرميل الأعلى منذ 10 تشرين الثاني الماضي، من مستوى الافتتاح عند 84.08 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 84.02 دولار.

 

المصدر: بترا

 

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