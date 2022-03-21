الإثنين 21-03-2022
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الإثنين، 21-03-2022 09:05 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية العنيفة في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط، إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.09% إلى 111.27 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.2% إلى 106.39دولار.

وارتفعت الأسعار بعد أن قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، إنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

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