ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض استمر يومين أدى إلى تراجع الخام الأميركي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير انتشار فيروس كورونا في الصين على توقعات الطلب العالمي.



ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5٪، إلى 99 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 5٪ خلال الجلستين السابقتين، فيما صعد خام برنت القياسي العالمي 0.7% إلى 103 دولارات.



تعهد البنك المركزي الصيني بزيادة دعمه للاقتصاد، حيث وسعت السلطات في بكين اختبارات الفيروس في معظم أنحاء المدينة، مما أثار مخاوف بشأن إغلاق العاصمة. وأدت عودة تفشي كوفيد-19 إلى تراجع الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

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