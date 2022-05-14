ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في جلسة الجمعة، بعدما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، في حين بدت الصين مستعدة لتخفيف قيود كورونا، ووسط مخاوف من تراجع أكبر في الإمدادات إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار، بما يعادل 3.8%، إلى 111.55 دولار للبرميل عند التسوية.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.36 دولار، أو 4.1%، إلى 110.49 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد هبوط المخزونات للأسبوع السادس على التوالي. وعزز ذلك هوامش ربح التكرير لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت رقما قياسيا في أبريل/نيسان 2020.



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