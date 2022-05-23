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الإثنين، 23-05-2022 09:03 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري-ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين إذ أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وشح الإمدادات وتراجع طفيف للدولار إلى دعم السوق في الوقت الذي تستعد فيه شنغهاي لإعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا إلى 113.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أو 0.6 بالمئة إلى 110.97 دولار للبرميل، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في (إس.بي.آي) لإدارة الأصول، ”يتم دعم أسعار النفط حيث تظل أسواق البنزين شحيحة وسط طلب قوي يتجه إلى ذروة موسم القيادة في الولايات المتحدة“.

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