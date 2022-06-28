الثلاثاء 28-06-2022
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الثلاثاء، 28-06-2022 07:18 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط دولارين للبرميل، أمس الاثنين، إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسبب حربه في أوكرانيا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.

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وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا "إلى المدى الذي يتطلبه الأمر"، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.


وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف كل الخيارات لتخفيف شح إمدادات الطاقة، بما في ذلك محادثات مع دول منتجة مثل إيران وفنزويلا. وتكبح عقوبات أميركية صادرات الخام من البلدين العضوين في منظمة أوبك.

 

سكاي نيوز


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