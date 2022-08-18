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الخميس، 18-08-2022 04:16 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، اليوم الخميس، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في 7 جلسات من الأدنى له منذ 29 حزيران الماضي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول المقبل 0.76 بالمئة، لتتداول عند مستويات 87.76 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 87.10 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 88.11 دولار للبرميل.


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