ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مدعومة بصدور بيانات المخزون الأميركي التي سجلت انخفاضا أكثر من التوقعات، ما أثار المخاوف بشأن نقص المعروض.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 421.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.
وفي نهاية جلسة "وول ستريت" ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمئة أو ما يعادل 1.15 دولار إلى 94.89 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول بنسبة 1 بالمئة أو ما يعادل دولار واحد إلى 101.22 دولار للبرميل.