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الخميس، 25-08-2022 04:02 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مدعومة بصدور بيانات ‏المخزون الأميركي التي سجلت انخفاضا أكثر من التوقعات، ما أثار المخاوف ‏بشأن نقص المعروض.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة ‏بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 421.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ‏توقع المحللون انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.

 

‏وفي نهاية جلسة "وول ستريت" ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم ‏تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمئة أو ما يعادل 1.15 دولار إلى 94.89 دولار ‏للبرميل.‏‏كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول بنسبة 1 بالمئة أو ‏ما يعادل دولار واحد إلى 101.22 دولار للبرميل.‏

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