ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأميركي واحتمال موافقة تحالف "أوبك +" على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 6 سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة السابقة.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة، وفقا لـ"رويترز".

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