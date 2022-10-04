ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، في ظل التوقعات بنقص الإمدادات بالأسواق العالمية بعد أنباء عن دراسة "أوبك" خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، وفق "وول ستريت جورنال".
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 111.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 112.5 نقطة وأقل مستوى عند 111.4 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم تشرين الثاني، بنسبة 5.2 بالمئة إلى 83.5 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول المقبل، بنسبة 4.3 بالمئة إلى 88.77 دولار للبرميل.