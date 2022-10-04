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الثلاثاء، 04-10-2022 04:35 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، في ظل التوقعات بنقص الإمدادات ‏بالأسواق العالمية بعد أنباء عن دراسة "أوبك" خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، وفق "وول ستريت جورنال".

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وانخفض مؤشر الدولار ‏بنسبة 0.2 بالمئة إلى 111.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 112.5 نقطة وأقل ‏مستوى عند 111.4 نقطة.‏


وعلى صعيد التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم ‏تشرين الثاني، بنسبة 5.2 بالمئة إلى ‏‏83.5 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول المقبل، بنسبة 4.3 بالمئة إلى ‏‏88.77 دولار للبرميل.‏


بترا

 

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