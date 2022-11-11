الجمعة 11-11-2022
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ارتفاع أسعار النفط عالميا

 
الجمعة، 11-11-2022 11:21 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في الصين، أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 93.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش لتواصل ارتفاعا 1.1% بالجلسة السابقة.


وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.75 دولار للبرميل، بعد صعودها 0.8% في الجلسة السابقة.

لكن منذ بداية الأسبوع، انخفض الخام الأميركي بأكثر من 6%، بينما هبط برنت نحو 5%.

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