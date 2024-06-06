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الخميس، 06-06-2024 11:07 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أمريكية أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ورغم مخاوف من وفرة المعروض.

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وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.57% إلى 74.49 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام "برنت" بنسبة 0.46% إلى 78.77 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع بعد سلسلة من التراجع سجلتها أسعار النفط في الجلسات الماضية، وسط تقييم الأسواق لقرار مجموعة "أوبك+" التخلي عن بعض من تخفيضات الإنتاج الطوعية على نحو تدريجي اعتبارا من نهاية الربع الثالث من العام.

 




 

 


 

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