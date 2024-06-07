ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثالثة على التوالي، بعدما طمأنت السعودية وروسيا (العضوين في أوبك+) الأسواق وسط تأكيدات على الاستعداد لوقف زيادة الإنتاج أو إلغائها.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1 بالمئة إلى 79.93 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 75.66 دولار للبرميل.



في سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية من الجمارك الصينية اليوم، أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم اشترت 46.97 مليون طن من النفط الخام في أيار.