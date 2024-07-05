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الجمعة، 05-07-2024 06:45 م

ارتفاع أسعار عقود الغاز المستقبلية

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الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار العقود المستقبلية للغاز في البورصة الهولندية المرجعية (TTF) بـ2.2 بالمئة اليوم الجمعة، وصعدت بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية موسم إعادة ملء المخزون في نيسان.

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ويُتوقع أن تظل درجات الحرارة معتدلة في معظم دول شمال غرب أوروبا الأسبوع الجاري، قبل أن ترتفع الأسبوع المقبل، وُيرجح أن يساعد ذلك، مع استمرار تراجع الاستهلاك الصناعي، على احتواء أي تغيرات مفاجئة في الأسعار، وفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي.
وارتفعت أسعار العقود المستقبلية للغاز في البورصة الهولندية (TTF) تسليم الشهر القادم، التي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا، 1.06 بالمئة إلى 33.6 يورو للميغاواط ساعة في الساعة.

 




 

 


 

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