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الخميس، 06-06-2024 01:04 م

ارتفاع أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم

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الوكيل الاخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس ، 389 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 341 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة ارتفع عالميا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 70 قرشا للغرام.

وأشارت إلى أن بغ سعر الأونصة عالميا حوالي 2364 دولارا، مبينا أن تحديد الأسعار  محليا يستند إلى سعر الذهب عالميا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.0 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.0 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 43.0 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 39.5 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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