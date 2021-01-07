الخميس 07-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس المستفيدة من استدامة

ترجيح إلغاء قرارات حكوميـة هامة

زريقات للوكيل : تفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها في الأردن - فيديو

الكونغرس يصادق على فوز بايدن

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة

أسعار الذهب الخميس 7/1/2021

الأمن يحذر الأردنيين من أسلوب جديد للاحتيال -شاهد

وفيات الخميس 7/1/2021

حالة الطقس..الخميس

وفاة المتظاهرة التي أصيبت بعيار ناري في مبنى الكونغرس

الخميس، 07-01-2021 10:33 ص

ارتفاع أسهم شركات الأسلحة الأمريكية بعد أحداث واشنطن

AP21006789526874


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ملحوظ لأسهم شركات الأسلحة الأمريكية، وذلك بعد الأحداث التي طاولت الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

اضافة اعلان

وبحسب البيانات التجارية، فإن أسهم عدد من شركات الأسلحة الأمريكية ارتفعت بشكل حاد عشية الأحداث في العاصمة واشنطن، واقتحام مناصري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.


ووفقا لبيانات التداول، سجل نمو في أسهم شركات متخصصة بالأسلحة مثل "ستورم ريغر" و"سميث أند ويسون".


واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.


وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.


وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.


وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
dreamstime_s_21795079

تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما

بورصة-22

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

d-alsaa-850-اخبار-الاردن-البنك-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-اقتصاد-الأردن-إلى-1-8-العام-الحالي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8% العام الحالي

61e3ed5d-785d-4701-a60b-eca9cd738181

أسعار الذهب الخميس 7/1/2021

1120192481035782948417

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2018-10-14_-666

ولي عهد دبي يعلن إطلاق حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي للتعافي من كورونا

أخبار متعلقة
5fe99c594c59b7313816929b

أمريكا .. تخصيص 290 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي