ارتفاع أصول البنوك التجارية الصينية إلى 6.43 تريليون دولار نهاية 2020

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي أصول البنوك التجارية الصينية وصل إلى 41.1 تريليون يوان "6.43 تريليون دولار" في نهاية عام 2020.

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وأظهر التقرير الصادر عن الجمعية الصينية للبنوك المتعلق بتنمية البنوك التجارية الصينية، أن الأصول ارتفعت بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وزيادة النمو بنحو 1.7 نقطة مئوية عن النمو المسجل في نهاية عام 2019.



واضاف التقرير أن حجم البنوك وقدراتها التنموية شهدت نموا مستقرا في السنوات الأخيرة، فيما ظلت مؤشرات الأرباح ضمن نطاق معقول، كما عززت قدراتها في التصدي للمخاطر، فيما ازداد إجمالي الودائع غير المسددة لدى البنوك بنسبة 13% على أساس سنوي في نهاية عام 2020، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.81%، بانخفاض 0.51 نقطة مئوية عن نهاية العام 2019.

المصدر: بترا