الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الإسترليني واليورو يصعدان بدعم من تراجع الدولار

اعلان هام الى جميع أطباء القطاع الخاص بالاردن

4 شهداء في قصف للاحتلال وسط مدينة غزة

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار

عائلات الأسرى بغزة تتوعد حكومة نتنياهو بمظاهرات مليونية

بيان حازم صادر عن وزير الاوقاف : إجراءات صارمة بحق هؤلاء !

الخميس، 04-07-2024 01:43 م

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 41.751 مليار دينار لنهاية آذار

000


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 41.751 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 114.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات وزارة المالية، أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي إلى 9.214 مليار دينار.

بيانات الوزارة، أشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي، سجل بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 32.537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البنك المركزي (7)

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

557208

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

6142448

الإسترليني واليورو يصعدان بدعم من تراجع الدولار

eccb9200-طبيب-تعبيرية-1

اعلان هام الى جميع أطباء القطاع الخاص بالاردن

ذهب عا

أسعار الذهب في الاردن اليوم

ذهب2

تغير كبير على أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع

بنزين محروقات وقود1

تنويه حول سعر البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم