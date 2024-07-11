ارتفاع إجمالي دين الأردن إلى 42.513 مليار دينار لنهاية أيار مشمولا بديون "الضمان"

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي إلى 9.486 مليار دينار.

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