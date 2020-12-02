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الأربعاء، 02-12-2020 10:15 ص

ارتفاع إيرادات دائرة الضريبة والدخل 13%

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الوكيل الإخباري - اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع ايرادات الدائرة خلال شهر تشرين ثاني الماضي الى 391 مليون دينار مقارنة مع 345 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها 45.7 مليون دينار ونسبتها13%.

وقالت في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، ان مجموع ايرادات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الماضي شهدت ارتفاعا حيث بلغ مجموعها 4.269 مليار دينار، مقارنة مع 3.934 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها 335 مليون دينار وبنسبة زيادة 9%.

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واوضحت ان تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات بلغت خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين ثاني الماضي الى (3.189.5) مليار دينار مقارنة ب (2.962) مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها (227) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 8%.


كما واشارت الى ارتفاع تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين ثاني الماضي حيث بلغت (1.080) مليار دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2019 ما مقداره (972) مليون دينار اي بزيادة مقدارها (108) مليون دينار وبزيادة نسبتها 11%.


وقدمت الدائرة شكرها الى المكلفين لتجاوبهم والتزامهم بتقديم الاقرارات الضريبية وأداء ما يترتب عليهم من التزامات مالية وتسديدها ضمن المواعيد والمهل المحددة..


 




 

 


 

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