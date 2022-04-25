ارتفاع إيرادات هيئة السوق السعودية 6% إلى 1.65 مليار ريال في 2021

الوكيل الاخباري- كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021، أن إيرادات الهيئة ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 1.65 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بإيرادات 1.55 مليار درهم سجلتها الهيئة عام 2020.



وأظهر التقرير ارتفاع المصروفات الفعلية لعام 2021 إلى 776.7 مليون ريال بنسبة بلغت 6% مقارنة بالعام 2020.



كما زادت إيرادات الهيئة من عمولة تداول الأسهم التي تشكل 87% من إجمالي إيراداتها بنسبة 7% خلال العام الماضي لتصل إلى 1436.2 مليون ريال.



وكانت قيمة التداولات في السوق السعودي شهدت ارتفاعا خلال العام 2021، حيث بلغت نحو 2235.9 مليار ريال بزيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2020، فيما بلغ معدل التداول اليومي نحو 8.94 مليار ريال.



وارتفعت إيراداتها من خدمات التداول وأنشطة الهيئة التي تمثل 8% من الإجمالي بنسبة 10% لتبلغ 134.5 مليون ريال، بينما تراجعت إيراداتها من مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية بنسبة طفيفة قدرها 0.1%.

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