ارتفاع احتياطات سلطنة عُمان الأجنبية 28.9 بالمئة في نوفمبر

الوكيل الإخباري-أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 28.9 بالمئة على أساس سنوي، بدعم التعافي من تداعيات كورونا وتحسن أسعار النفط.

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وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، اطلعت عليها "الأناضول"، أن الأصول الأجنبية ارتفعت إلى 7.482 مليارات ريال (19.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي.



وكانت الأصول الأجنبية للمركزي العماني سجلت 5.805 مليارات ريال (15.13 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني 2020.



وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية.



وعلى أساس شهري، ارتفعت احتياطيات عمان الأجنبية بنسبة 4.8 بالمئة في نوفمبر، من 7.138 مليارات ريال (18.6 مليار دولار) في الشهر السابق.



ويرجع ارتفاع احتياطيات المركزي العماني الأجنبية نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية وتجاوزها 80 دولارا للبرميل، على الرغم من أن السلطنة منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

الاناضول

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