ارتفاع اسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء

إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI



الوكيل الاخباري – تواصل أسعار الذهب ارتفاعها مع بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي وتتداول الأسعار قرب المستويات 1920 دولار للأونصة والتي تمثل متوسط الأسعار خلال آخر 50 جلسة تداول.

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ويراقب المستثمرون بإهتمام قدرة الأسعار على تجاوز تلك المستويات على إعتبار كان هناك عدة محاولات سابقة لتجاوزها، هذا الإرتفاع يأتي تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ومع إستمرار ترقب آخر تطورات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة .

حيث أشار المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن تحقيق تقدم نحو إتفاق على حزمة مساعدات وإن المباحثات مع الحزب الحاكم ستستمر اليوم الأربعاء مع جدية كبيرة يظهرها الجانبين لإيجاد حل توافقي وخاصةً مع إستعداد الرئيس الأمريكي لتمرير الخطة بمبالغ يتجاوز 2.2 تريليون دولار.





