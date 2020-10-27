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الثلاثاء، 27-10-2020 01:08 م

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- رتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيما هددت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

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وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش.


في حين صعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار للأونصة.


وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: "تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن".


وأضاف باروت "من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي.. يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أو الجائحة".


وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.


وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.



 




 

 


 

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