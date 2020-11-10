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الثلاثاء، 10-11-2020 10:40 ص

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- صعد الذهب 1%، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز على احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

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وبحلول الساعة الـ 06:05 بتوقيت غرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1881.39 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1878.70 دولار للأوقية.


وتراجعت الأسعار 5.2%، أمس الاثنين، بعدما قالت شركة ”فايزر“ الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فاعليته 90% استنادا إلى نتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة، فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 24.12 دولار للأوقية.


وارتفع البلاتين 0.2% إلى 868.45 دولار للأوقية.


وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2484.67 دولار للأوقية.




 




 

 


 

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